“Una vita”, le anticipazioni: un appuntamento fatale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Velasco (Alejandro Carro) era convinto di andare a un incontro galante, ma nei piani di Genoveva (Clara Garrido) e Laura (Agnes Llobet) l’avvocato aveva un appuntamento con la morte. La macchinazione appariva infallibile: peccato, però, non aver considerato a dovere la scaltrezza di Velasco, che ha sì preso la coppa di champagne avvelenato, ma solo per offrirla a sua volta a Genoveva… E che cosa fa la donna? Getta la coppa a terra… Così però si scatena la furia di Javier, che prende un attizzatoio dal camino e insegue Genoveva per ucciderla. Laura (che, nascosta, vede tutto) non si fa prendere dal panico; impugna la pistola, supera ogni esitazione e spara alla schiena di Velasco, che cade a terra e muore dopo una breve agonia. Una volta che le due donne si sono sbarazzate del cadavere, Laura si ritrova finalmente libera e non dovrà più temere per le sorti della sorella, mentre Genoveva è pronta ad accogliere in casa Felipe e iniziare una nuova vita con lui. All’insegna della menzogna.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 novembre)

Camino compie gli anni, ma è un compleanno triste fino a quando Maite bussa alla sua porta e le promette che non si separeranno più: che splendida sorpresa! Marcelina vorrebbe far visita allo zio in fin di vita; grazie a Giacinto le domestiche fanno una colletta per regalarle il biglietto del treno. Nonostante le cure, Bellita ha perso la voce e non riesce più a cantare: si scopre così che il medico a cui s’è affidata è un furfante. Susana viene comunque a sapere che Armando è in partenza per una missione segreta.

Le anticipazioni dal 22 al 26 novembre