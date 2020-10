“Una vita”, le anticipazioni: un appuntamento fatale

09 Ottobre 2020 | 14:51 di Valentina Ondei

Spesso le relazioni di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) con uomini più giovani di lui sfociano nella violenza: è questo l’asso nella manica di Genoveva (Clara Garrido), che ormai vede il matrimonio col banchiere come un ostacolo alla relazione con Felipe Alvarez (Marc Parejo). La donna ha un piano diabolico per liberarsi di lui sfruttandone proprio le debolezze. In un primo momento cerca di riconquistarne la fiducia e gli chiede perdono per averlo tradito, poi però lo scredita agli occhi dei vicini raccontando a Lolita (Rebeca Alemañy) tutti i suoi vizi. Ursula (Montse Alcoverro), comunque, capisce subito che il pentimento di Genoveva non è sincero e cerca di capire le intenzioni della sua padrona. Rappacificata con Alfredo, Genoveva gli racconta di aver incontrato Eladio (Raul Amores), giovane amante del banchiere e di voler organizzare un incontro tra i due. Bryce è scettico, ma accetta. Mentre lei è intenta a crearsi l’alibi perfetto, Alfredo si prepara per l’appuntamento che gli sarà fatale.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 ottobre)

Emilio sembra essere rassegnato a sposare la figlia di Ledesma e rifiuta la proposta di Cinta di fuggire con lei. Bellita non sa più come consolare la figlia, devastata dal dolore per la rottura del fidanzamento con Emilio. Rosina decide di non perdonare Liberto, nonostante i suoi sforzi per riconquistarla. Susana, preoccupata per le sorti del nipote Liberto, chiede a Casilda di controllarlo: scopre così che il ragazzo affoga i suoi dispiaceri nell’alcol. Ledesma ritorna ad Acacias con Angelines e affronta Emilio.

Le anticipazioni dal 10 al 16 ottobre

● Emilio, spinto da sua madre, inizia a frequentare Angelines, ma tra i due non c’è la minima intesa. Il ragazzo però scopre che la giovane è innamorata di un altro uomo, quindi spera che sia lei stessa a decidere di rompere il fidanzamento.

● Rosina parte per Lisbona nonostante provi ancora un forte sentimento per Liberto. Sarà un trasferimento definitivo? Rosina non lo ha ancora deciso.

● I Palacios fanno di tutto per sollevare il morale di Liberto, che ormai ha perso le speranze di riconquistare la donna che ama.