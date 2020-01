“Una vita”, le anticipazioni: un bacio galeotto

31 Gennaio 2020 | 14:20 di Valentina Ondei

Lolita (Rebeca Alemañy) può finalmente annunciare le nozze con l’amato Antonito (Alvaro Quintana). Il merito è in gran parte di Casilda (Marita Zafra). Infatti la domestica, vedova di Martin, ha ceduto all’insistenza dell’amica e ha fatto una corte serrata a Ceferino (Edgar Costas Sanmartin), il “promesso sposo” di Lolita arrivato da Cabrahigo. Ceferino, in realtà, non sapeva che il corteggiamento era parte del piano pensato dalla sua “ragazza” per rompere il fidanzamento imposto loro dalla tradizione seguita a Cabrahigo. Così ha ceduto alla domestica e l’ha baciata con trasporto. Pieno di sensi di colpa, poi, ha confessato il tradimento a Lolita. Quando l’ha vista esultare ha capito di essere stato ingannato ed è diventato furioso. Il bacio, però, ha scosso Casilda: è dispiaciuta per aver preso in giro un uomo così buono. Ma Ceferino l’ha perdonata. Quando si incontrano di nuovo tra loro c’è grande tenerezza, ma non c’è passione. Nel cuore, infatti, hanno ancora i loro vecchi amori.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 31 gennaio)

Jordi regala a Liberto e Inigo due biglietti per un incontro di pugilato: vuole approfittare della loro assenza per poter “corteggiare” Flora rimasta sola in cioccolateria. Servante non si capacita del fatto che sua moglie si sia innamorata di un mulatto. Don Telmo è travolto dal senso di colpa e cerca in tutti i modi di evitare Lucia, ma quando i due s’incontrano l’attrazione è inevitabile. Ceferino inizia a provare una certa attrazione per Casilda. Liberto accetta l’offerta di Alfonso di battersi.

Le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio

● Don Telmo apre il cuore a frate Guillermo e gli rivela i sentimenti che prova per Lucia. Il religioso riesce a fargli ritrovare un po’ di pace e a dargli la forza per decidere di allontanare la giovane. Lei, però, non si dà pace.

● Rosina scopre cosa nasconde il marito.

● Liberto come prova d’amore abbandona la carriera di pugile, ma Inigo ha altri progetti per lui.

● Celia, contrariata per la partenza del marito, fa una scoperta meravigliosa e si confida con Trini, ma poi le chiede di mantenere il segreto.