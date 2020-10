“Una vita”, le anticipazioni: un fiume d’amore

16 Ottobre 2020 | 14:41 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Nel giorno dell’anniversario dell’inizio del loro amore, Rosina (Sandra Marchena) è lontana e Liberto (Jorge Pobes) non riesce a darsi pace per aver distrutto il suo matrimonio. A nulla sono valsi gli sforzi del giovane per riconquistare la moglie: lei ha deciso di lasciare la città. Così sono giorni che il ragazzo affoga i dispiaceri nell’alcol e quando zia Susana (Amparo Fernandez) trova il suo testamento appoggiato sul tavolo pensa subito a un gesto disperato. Del resto di Liberto non c’è più traccia, sembra scomparso nel nulla. Tutto il quartiere si mobilita alla ricerca del nipote della sarta, ma senza successo. Liberto ha passato la notte lungo le rive del fiume dove lui e Rosina si sono scambiati il primo bacio. È disperato e le sue intenzioni sembrano davvero far presagire il peggio: ora infatti si dirige verso il centro del fiume Seler… All’improvviso, però, sente un fruscio tra i cespugli, è Rosina! La donna in realtà non si è mai allontanata da Acacias e non ha mai smesso di amarlo. A questo punto tra loro non servono parole, ma solo un lungo e appassionato bacio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 16 ottobre)

Spinto da sua madre, Emilio inizia a frequentare Angelines, la figlia di Ledesma. Tra i due, però, non c’è la minima intesa. Quando poi il ragazzo scopre che Angelines è innamorata di un altro, spera che sia proprio lei a decidere di rompere il fidanzamento. Rosina prova ancora un forte sentimento per Liberto, ma decide di partire per Lisbona, ancora non ha deciso, però, se il trasferimento sarà definitivo… Nel frattempo i Palacios fanno di tutto per sollevare il morale di Liberto, che ormai ha perso le speranze di riconquistare la donna che ama.

Le anticipazioni dal 17 al 23 ottobre

● Emilio è preoccupato: Ledesma vuole anticipare le nozze tra lui e sua figlia. Così escogita un nuovo piano per farsi lasciare da Angelines, ma non va come sperato.

● Felipe confessa a Genoveva di non averla mai amata. Si è preso gioco di lei.

● Genoveva è furiosa con Felipe e promette spietata vendetta.

● Ursula conferma a Marcia che continuerà a pagare per la sua libertà.

● Mendez va a casa di Felipe per indagare sulla morte del banchiere Bryce, l’ispettore non viene convinto dalle parole dell’avvocato.