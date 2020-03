“Una vita”, le anticipazioni: un gesto disperatissimo

13 Marzo 2020 | 16:01 di Valentina Ondei

Ramon (Juanma Navas) è distrutto dal dolore per la perdita della moglie. Nulla riesce a dargli pace, neppure stare con la piccola Milagros. Felipe Alvarez (Marc Parejo) cerca in ogni modo di confortarlo, ma i suoi tentativi sembrano vani. Anche la domestica Fabiana (Inma Perez) è molto preoccupata e non vuole lasciare solo il padrone neanche un istante… La verità è che Ramon ha perso la ragione e sta meditando di togliersi la vita. Così un giorno rassicura la domestica e le dice di uscire assicurandole che presto arriverà Felipe a fargli compagnia. Fabiana gli crede ed esce. Per strada incontra proprio Alvarez e gli ricorda l’appuntamento col signor Ramon. Felipe ascolta e rimane interdetto: che appuntamento? Come mai il suo amico ha mentito a Fabiana? Preoccupato, Felipe corre a casa Palacios e chiede al custode le chiavi dell’appartamento di Ramon. Entra e lo trova con una pistola in pugno. Nel tentativo di distoglierlo dal suo gesto insano, però, parte un colpo che lo ferisce gravemente. E in ospedale le sue condizioni sembrano disperate...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 marzo)

Iñigo cerca un modo per trovare il denaro necessario a “riscattare” Tito, cioè a togliere il pugile dalle mani del manager Salvador che lo sfrutta in modo ignobile. Le cose, però, non andranno per il verso giusto e Iñigo rischia di trovarsi in un mare di guai. Lolita vede che Celia mostra un forte attaccamento alla piccola Milagros (la figlia di Trini, morta dopo il parto) e inizia a diffidare di lei. Antonito, però, decide di affidarle la bimba. Ramon, sconvolto per la morte di Trini, scompare e getta nell’angoscia i familiari.

Le anticipazioni dal 15 al 20 marzo

● Iñigo capisce che non potrà restituire i soldi agli strozzini: Tito, disperato, gli comunica che per una lesione cerebrale non potrà più salire sul ring e boxare.

● Lolita assume Fulgencia, nonostante le rimostranze di Celia: la balia si occuperà di Milagros.

● Telmo chiede a Felipe di poter formalizzare il fidanzamento con Lucia.

● Samuel viene a sapere dell’iniziativa di Telmo e giura vendetta. Perciò cerca di allearsi con il priore Espineira e poi irrompe a La Deliciosa proprio durante i festeggiamenti.