“Una vita”, le anticipazioni: un marito che rispunta dal nulla

22 Gennaio 2021 | 15:06 di Valentina Ondei

Marcia (Trisha Fernandez) è davvero sfortunata. Quando sembra a un passo dalla felicità, dalle nozze con l’uomo che ama, vede il sogno frantumarsi. Il giorno della cerimonia, infatti, sul sagrato della chiesa c’è un ospite inatteso. È Santiago Becerra (Aleix Melé), un giovane brasiliano che si presenta come marito dell’ex domestica. Felipe (Marc Parejo), distrutto dal dolore, si chiude in casa e accetta solo la compagnia di Genoveva (Clara Garrido). Marcia, convinta che il marito fosse morto (così le aveva fatto credere il perfido Andrade, Alvaro Bàguena), ha tradito la fiducia di Felipe non dicendogli di essere vedova. Mentre Santiago vuole recuperare il tempo perduto, Marcia va a casa dell’avvocato in cerca di perdono, ma lui sembra irremovibile. La sua furia aumenta dopo che Ramon (Juanma Navas) gli spiega che Becerra non solo si è scusato con tutti gli abitanti del quartiere, ma sembrava sinceramente dispiaciuto per aver causato tanto dolore. Solo Ursula (Montse Alcoverro) non crede alla buona fede del giovane: è convinta che dietro al suo arrivo ci sia Genoveva.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 gennaio)

Marcia accetta la proposta di matrimonio di Felipe e lo prega di perdonare Mauro. Genoveva sembra incassare bene l’ennesima delusione, ma ora vuole liberarsi di Ursula, che si ribella e minaccia la padrona di rivelare tutte le sue malefatte. Susana è molto gelosa di Felicia, perché la donna ha iniziato a frequentare Armando. Mauro annuncia la sua partenza e Felipe decide di organizzare una festa a sorpresa per lui. Il regista Alfonso Carchano cerca di convincere Bellita a tornare “in scena” come protagonista di un film.



Le anticipazioni dal 24 al 29 gennaio

● Marcia, nonostante i modi cortesi del marito, sembra avere paura di lui.

● Bellita rifiuta la parte nel film di Carchano e alcuni investitori si tirano fuori dalla produzione, così il regista si vede costretto a dover scegliere se far lavorare Cinta e Camino.

● Armando organizza un pranzo “alla giapponese” per gli amici del quartiere, ma le uniche invitate saranno Rosina e Susana, che continua a provare una certa simpatia per il diplomatico.

● Genoveva aiuta segretamente Santiago a trovare un lavoro.