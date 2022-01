“Una vita”, le anticipazioni: un “non bacio” molto pericoloso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Da quando è stato eletto deputato, Antoñito (Alvaro Quintana) sembra completamente assorbito dalle esigenze della politica e delle pubbliche relazioni. A farne le spese è sua moglie Lolita (Rebeca Alemany), che si sente sempre più sola e sempre meno compresa. Ad aggravare la situazione ci sono i suoi continui svenimenti, malesseri che i medici ancora non sono riusciti a interpretare con precisione. Insomma, i due coniugi che una volta erano complici e innamorati, ora sembrano molto distanti. Ad approfittare della situazione è la scaltra Natalia (Astrid Janer), che cerca in ogni modo di conquistare il deputato. Venuta a sapere che Antoñito è solo a casa, la ragazza si reca da lui e, senza tanti preamboli, entra nell’appartamento lasciando la porta socchiusa. I due s’incontrano e si ritrovano pericolosamente vicini, le loro labbra quasi si sfiorano, il marito di Lolita vacilla… Ma alla fine non cede alla tentazione di baciare la Quesada. Un uomo misterioso, però, si è intrufolato in casa e ha scattato varie foto ai due, immagini che sembrano decisamente compromettenti e che presto potrebbero arrivare in mani sbagliate. Per il deputato Palacios è l’inizio di un mare di guai.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 gennaio)

Il racconto ha fatto un salto in avanti di alcuni mesi. Troviamo Genoveva carcerata e accusata dell’omicidio di Marcia; con l’aiuto di Santiago e Mendez, Felipe è riuscito a smascherare sua moglie, che ora medita vendetta. Marcos torna dal Messico, scopre che Felicia è morta in circostanze strane e chiede di riesumare il cadavere per fare l’autopsia. José torna dall’Argentina con la fedele domestica e comunica agli amici l’improvvisa morte di Bellita. Anabel e Miguel hanno ripreso a frequentarsi. Sabina e Roberto sono in difficoltà col ristorante.

Le anticipazioni dal 15 al 21 gennaio