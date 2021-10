“Una vita”, le anticipazioni: un ricatto veramente ignobile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Javier Velasco (Alejandro Carro) è sempre stato convinto di avere la situazione in pugno. Scaltro e senza scrupoli, l’avvocato ha minacciato, mentito e ricattato pur di far assolvere Genoveva (Clara Garrido) dall’accusa di omicidio. Nel processo, poi, ha messo così tanta passione che alla fine si è innamorato della sua cliente. E l’opportunista Genoveva non ha fatto nulla per tarpare questo sentimento. Anzi, ha lasciato credere a Velasco di ricambiare le attenzioni. Quando però Javier scopre che in realtà la donna è ancora innamorata di Felipe (Marc Parejo), decide che deve liberarsi del suo rivale. Ma non sarà lui a sporcarsi le mani: certo di poter contare sulla povera Laura (Agnes Llobet), la incontra per costringerla a commettere l’omicidio. La domestica accetta suo malgrado: è terrorizzata dalle minacce di Velasco di far del male alla sorella invalida se lei si rifiuterà di assecondarlo. Così somministra a Felipe un potente veleno. Ma ci sarà un imprevisto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 all’8 ottobre)

Anabel ha rivelato a tutti che Ildefonso è impotente, scatenando le ire di Camino e di Marcos, che chiede alla figlia di scusarsi con la famiglia Pasamar. Felipe avvicina Laura per convincerla a collaborare, ma la ragazza è terrorizzata, e poi annuncia agli amici di voler lasciare la città. Per tenere impegnata Bellita, José la spinge a incidere un disco e le suggerisce di scrivere una nuova canzone. Servante è soddisfatto: non ha vinto il concorso per la migliore pensione, ma si è aggiudicato un premio per la famiglia più simpatica.

Le anticipazioni dall’11 al 15 ottobre