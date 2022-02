“Una vita”, le anticipazioni: un terribile segreto di famiglia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Miguel (Pablo Carro) è un uomo di legge, positivo, allegro, cresciuto con sani principi… Mai più si sarebbe immaginato che i suoi nonni fossero scaltri rapinatori! È solo grazie al suo intervento che il furto alla banca, progettato dai due vecchietti, fallisce evitando spiacevoli conseguenze per tutti. Il giovane avvocato si fa poi promettere che non proveranno mai più ad andare contro la legge e, da quel momento, pretende da loro totale sincerità. Ma Sabina (Ana Goya) e Roberto (Mikel Larrañaga) hanno un segreto inconfessabile proprio sul passato del nipote. I genitori di Miguel, che il ragazzo crede morti in un naufragio, in realtà sono rinchiusi in carcere per furto. Mentre Sabina è decisa a confessare tutto e si trova più volte sul punto di raccontare al nipote la verità, Roberto pensa invece che sia meglio aspettare che i due escano dal carcere e che si confrontino direttamente con il figlio, così blocca ogni sua iniziativa. Intanto Miguel, ormai in crisi con Anabel (Olga Haenke), inizia a fare domande sul suo passato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 18 febbraio)

L’attrazione tra Marcos e Soledad è forte, e finiscono per baciarsi. Bellita, stufa di stare nascosta in casa, esce a fare una passeggiata, ma viene aggredita dal suo folle ammiratore. I fratelli Quesada cercano di ingraziarsi Genoveva, che decide di stringere un’alleanza con loro. Antoñito non si dà pace per la sorte della moglie e contatta un medico esperto in malattie del sangue, mentre Casilda scopre che Lolita sta morendo. Sabina e Roberto tentano il colpo alla banca, ma quando raggiungono il tunnel fanno un’amara scoperta.

Le anticipazioni dal 19 al 25 febbraio