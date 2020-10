“Una vita”, le anticipazioni: un triangolo pericoloso

02 Ottobre 2020 | 14:28 di Valentina Ondei

Genoveva (Clara Garrido) dunque è innamorata di Felipe (Marc Parejo) e per lui farebbe qualsiasi cosa… Ma l’avvocato non ricambia le dichiarazioni d’amore della moglie di Alfredo (Eleazar Ortiz) con lo stesso fervore. Suo unico obiettivo, infatti, è vederli entrambi dietro le sbarre per aver causato tanta sofferenza agli abitanti del quartiere. In realtà il cuore di Felipe batte per la dolcissima Marcia (Trisha Fernandez), la domestica “ingaggiata” da Bryce proprio per spiare le sue mosse. E anche lei prova un profondo sentimento per il suo datore di lavoro e non vuole tradire la sua fiducia, nonostante Alfredo la minacci. E sono minacce concrete: quando Bryce riceve un’altra informazione falsa dalla domestica, decide di punirla severamente e manda uno scagnozzo a darle una lezione. Felipe capisce subito che dietro al pestaggio di Marcia c’è il banchiere e teme per la ragazza, tanto da voler rinunciare alla sua vendetta e rompere la relazione con Genoveva. Felipe dunque è pronto ad accogliere nel cuore un’altra donna, mentre Genoveva già prepara un suo piano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 settembre al 2 ottobre)

Ledesma bussa alla porta di casa Dominguez e si presenta come il padre della promessa sposa di Emilio lasciando tutti senza parole. Cinta, di conseguenza, tronca i rapporti con il giovane, ma poi confessa ad Antoñito che è ancora innamorata di lui. Lolita vive un momento di grande gioia: aspetta un bambino e può riaprire la sua bottega. Alfredo convoca Marcia e la minaccia: esige da lei maggior collaborazione. Felipe viene messo in guardia da Ramon, che lo ha visto uscire da un hotel con Genoveva.

Le anticipazioni dal 3 al 9 ottobre

● Emilio sembra rassegnato a sposare la figlia di Ledesma, ma Cinta si offre di trovare una soluzione e gli propone di fuggire con lei. Il giovane però rifiuta.

● Bellita iscrive la figlia a lezione di canto lirico.

● Rosina, nonostante gli sforzi di Liberto per riconquistarla, decide di non perdonarlo.

● Susana, preoccupata per le sorti di suo nipote Liberto, chiede a Casilda di controllarlo: scopre così che il ragazzo affoga i suoi dispiaceri nell’alcol.

● Ledesma torna ad Acacias con Angelines e affronta Emilio.