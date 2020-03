“Una vita”, le anticipazioni: una brutta avventura

06 Marzo 2020 | 14:25 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Telmo (Dani Tatay) sembra disposto a tutto pur di scagionare Ursula (Montse Alcoverro) dall’ accusa di aver ucciso frate Guillermo (Quim Dotras). L’ormai ex sacerdote è da sempre convinto della sua innocenza. Quando la domestica Agustina (Pilar Barrera) ammetterà di aver visto un losco figuro aggirarsi nel quartiere il giorno dell’omicidio, le indagini seguiranno questa traccia. Dopo molte reticenze, Agustina farà anche il nome della persona: lo chiamano “il Filo”… Il commissario Mendez (David Garcia-Intriago) non ha prove per arrestarlo, ma Telmo non si arrende e con Mendez escogita un piano per sorprenderlo “con le mani nel sacco”. Lo segue dunque in una bettola dove Lucia (Alba Gutierrez) si presenta a sorpresa travestita da prostituta. Il Filo è subito attratto da lei e inizia a darle fastidio. Telmo prende le difese della donna e scatena l’ira del delinquente che gli punta un coltello alla gola. Ma arriva la polizia e il Filo finisce in manette.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 febbraio al 6 marzo)

Telmo e Lucia decidono di non rendere pubblica la loro relazione e si prodigano per scoprire la verità sulla morte di frate Guillermo e scagionare Ursula. E una rivelazione di Agustina potrebbe cambiare il destino della donna. Samuel, abbandonato all’altare da Lucia, va da Felipe Alvarez e lo mette alle strette: vuole che lui la obblighi a riprendere il fidanzamento. Iñigo scopre che il manager Salvador Borras sfrutta in modo ignobile i pugili che lavorano per lui, così decide di “liberare” Tito dall’aguzzino.

Le anticipazioni dal 7 al 13 marzo

● Iñigo si dà un gran daffare per trovare il denaro necessario a “riscattare” Tito, cioè a sottrarlo al controllo del terribile Borras. Purtroppo le cose non andranno per il verso giusto e Iñigo si troverà in un mare di guai.

● Lolita vede che Celia mostra un forte attaccamento alla piccola Milagros (la figlia di Trini, morta dopo il parto) e inizia a diffidare di lei. Antonito, però, decide di affidarle comunque la bimba.

● Ramon, sconvolto per la morte di Trini, scompare all’improvviso e getta nell’angoscia i familiari.