“Una vita”, le anticipazioni: una brutta sorpresa di nozze

30 Ottobre 2020 | 14:35 di Valentina Ondei

Ramon Palacios (Juanma Navas) può ritenersi un uomo soddisfatto. Nonostante i difficili anni di carcere, ora la sua vita sembra serena. La donna che ama, Carmen (Maria Blanco), presto diventerà sua moglie. La sua famiglia è sempre al suo fianco, e soprattutto la nuora Lolita (Rebeca Alemañy), che in tutti questi anni lo ha sostenuto e si è occupata di lui anche nei momenti più bui. Ma il loro rapporto non è sempre stato così idilliaco. In un primo momento, infatti, Ramon era contrario alla relazione tra suo figlio e la domestica, e ha osteggiato la relazione. Ora però apprezza tutte le qualità di Lolita: è una donna di carattere con un cuore d’oro. Per questo i due futuri sposi accolgono con grande entusiasmo l’invito di Antoñito (Alvaro Quintana) ad andare a vivere con loro. Il giorno delle nozze Ramon è molto emozionato anche per l’arrivo della figlia Milagros (Daniela Rubio) da Parigi. Gli amici sono riuniti alla pensione di Fabiana (Inma Perez) per festeggiare gli sposi, il banchetto nuziale è un grande successo, tutto sembra perfetto. Ma l’inizio della convivenza con Lolita riserverà brutte sorprese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 ottobre)

Servante e Fabiana sono preoccupatissimi perché non hanno il denaro per pagare i danni alla loro pensione. Ramon prima propone a Carmen di celebrare le loro nozze in un luogo a lei molto caro, la laguna di Aguas Claras, poi cambia idea per una buona causa. Cinta decide finalmente di esibirsi alla festa patronale, ma la canzone che sceglie è infinitamente triste. I piani di Emilio per farsi lasciare da Angelines, intanto, non ottengono i risultati sperati. Lolita sente dei dolori al ventre e teme di perdere il bambino.

Le anticipazioni dal 1° al 6 novembre

● Genoveva vuole lasciare la città e dunque anche Ursula inizia a pensare di trasferirsi a Toledo, ma prima minaccia ancora Marcia.

● Emilio e Cinta decidono di presentare un giovane a Angelines sperando che tra loro scocchi la “scintilla”, ma lui non è proprio la persona adatta.

● Felice decide di riassumere Augustina: non vuole che la sua futura moglie, Marcia, lavori al suo servizio.

● Ledesma inizia a corteggiare Felicia, ma lei non apprezza.

● Fabiana è preoccupata: nella pensione ricominciano le perdite d’acqua.