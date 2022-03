“Una vita”, le anticipazioni: una cameriera fin troppo brava

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 marzo all’1 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Spigliata, dolce, sorridente, Daniela Stabile (Carla Campra), cameriera di origini italiane, ha portato una ventata di freschezza al ristorante Nuovo Secolo e il sorriso sulla bocca di Miguel (Pablo Carro). L’assunzione di Daniela è stata un’idea di Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga): convinti dal nipote a rigare dritto, hanno deciso di mettere tutto il loro impegno nel rilancio del locale. Forse, però, il loro obiettivo vero e nascosto era quello di “distrarre” Miguel, ancora affranto per la separazione da Anabel (Olga Haenke)… E anche da questo punto di vista sembrano aver trovato in Daniela la persona giusta. Lei, infatti, si mostra subito molto affabile con il ragazzo e comunque, grazie al suo entusiasmo, “conquista” anche gli abitanti del quartiere. Come sempre, però, non è tutto oro quello che luccica. Fin dai primi giorni di lavoro, Daniela sembra conoscere bene i clienti, tanto da chiamarli per nome… Quando poi Roberto torna dal suo lungo viaggio, la ragazza mostra un particolare interesse nei suoi confronti. Che cosa c’è dietro?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 marzo)

Genoveva fa in modo di essere la prima persona che Felipe incontra al suo ritorno in calle Acacias: la tensione tra loro è fortissima. Nonostante le insistenze di Miguel, Anabel decide di non tornare col fidanzato, ma confessa a Natalia che non può amare Aurelio perché complice dell’omicidio di Carlo, così la donna le rivela una cosa. Susana riceve dal marito una lettera d’amore con un regalo… In realtà è un’idea di Rosina per risollevarle il morale. Roberto non torna e Miguel è preoccupato: sua nonna riesce a tranquillizzarlo.

Le anticipazioni dal 26 marzo all’1 aprile