“Una vita”, le anticipazioni: una donna senza pace

11 Luglio 2020

Ursula (Montse Alcoverro) non trova pace. Dopo aver maledetto Telmo (Dani Tatay) per averla lasciata da sola, la donna viene avvisata da Felipe (Marc Parejo) che deve andarsene da casa. I parenti di Eduardo (Paco Mora) reclamano l‘appartamento e Ursula dovrà trovare subito una nuova sistemazione. Nessuno degli abitanti del quartiere intende aiutarla. Solo Fabiana (Inma Perez), nonostante il loro passato burrascoso, decide di offrirle un lavoro alla pensione ma la Dicenta rifiuta seccamente. Sola e senza una meta Ursula è costretta a passare la notte in strada. Mossa da compassione Augustina (Pilar Barrera) le offre un letto in soffitta ma la donna rifiuta anche questo aiuto. Quando scopre che l’appartamento di Samuel (Juan Gareda) è vuoto, sottrae le chiavi al custode e si rifugia in quella che era stata, un tempo, anche la sua casa. Ma Genoveva, che aveva lasciato la città, torna e non è sola. Con lei c’è il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz)...



Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 10 luglio)

Bellita insiste per conoscere la Dama del mistero e scopre così l’inganno della figlia. Infuriata, decide di rimandarla in collegio ma la giovane vuole esibirsi un’ultima volta. Felipe arriva in chiesa poco prima della messa in memoria di Trini e Celia, e davanti a tutti scagiona Ramon dall’accusa di omicidio. I due amici ritrovano l’armonia, e gli abitanti di Acacias iniziano a guardare Palacios con rispetto. Carmen dà a Fabiana una lettera per Ramon dove gli confessa il suo amore, poi lascia Acacias. Lucia muore tra le braccia di Telmo.

Le anticipazioni dall’11 al 17 luglio

● Antonito riceve una lettera dal Ministero della guerra che lo richiama alle armi. Suo padre cerca in ogni modo di evitargli il militare e per farlo arriverà a fingersi invalido.

● Carmen si sente trascurata e litiga con Ramon: l’uomo le scrive una lettera d’amore chiedendo di pazientare e promette di rendere pubblica la loro relazione.

● Emilio tiene d’occhio Cinta che ha deciso di assumere Victoriano. Il ragazzo però scopre che è lo stesso uomo che sta spacciando banconote false nel suo ristorante.