“Una vita”, le anticipazioni: una mamma a sorpresa

18 Ottobre 2019 | 14:10 di Valentina Ondei

Casilda (Marita Zafra) è una ragazza solare, nonostante la vita non sia stata molto generosa con lei. Da sempre al servizio della volubile Rosina Rubio (Sandra Marchena), la giovane è cresciuta senza l’affetto dei genitori. Poi incontra Maria (Iolanda Muiños), domestica del sedicente medico Higinio (Diego Martin). Arrivata da poco in città la donna le rivela di essere sua madre. Rosina, che aveva riconosciuto subito in Maria l’amante del suo defunto marito, quando scopre il loro legame pensa che il padre possa essere proprio Maximiliano (Mariano Llorente), quindi fa di tutto per allontanare Maria dalla città. Stufa di vedere sua madre maltrattata da Rosina, Casilda decide di affrontare la padrona, che in un impeto di rabbia le grida la verità su suo padre. La giovane domestica fatica ad accettare questa nuova realtà, ma Leonor (Alba Brunet) l’accoglie subito come una vera sorella e insiste con Rosina affinché la ragazza abbia la sua parte di eredità. Ora Casilda è ricca, ma la vita ha ancora in serbo per lei una brutta sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 18 ottobre )

Per colpa di Cesareo, Servante rimane chiuso fuori dal portone in una notte di gelo e si ammala gravemente. Rosina pretende che Higinio licenzi subito Maria, ma lui si rifiuta; Rosina allora minaccia di buttarlo fuori di casa. Casilda si lega sempre di più alla nuova domestica e prende sempre le sue parti. La donna, allora, decide di farle una rivelazione. Leonor vuole scrivere la storia di due ragazze che si amano. Liberto riesce a smascherare Higinio, ma l’uomo si inventa una storia credibile e riesce a convincere tutti.

Le anticipazioni dal 19 al 25 ottobre

● Don Telmo scopre che Samuel potrebbe essere coinvolto nella morte del patrigno di Lucia e mette in guardia la ragazza, poi prenderà una decisione difficile.

● Samuel, sempre più indebitato, viene aggredito brutalmente sotto gli occhi di Lucia, che decide però di rimanere al suo fianco.

● Leonor è costretta a scrivere la commedia sulla storia di due donne che si amano, ma Servante non vuol dare il benestare.

● Felipe e Celia non condividono il sentimento di Lucia per Alday e cercano di allontanarla da lui.