“Una vita”, le anticipazioni: una minaccia dal passato

30 Maggio 2020 | 10:15 di Valentina Ondei

Il passato oscuro di Genoveva (Clara Garrido), la moglie di Samuel Alday (Juan Gareda), torna a bussare alla sua porta e lo fa nelle vesti di Ariza (Jorge Corrales), un losco faccendiere giunto da poco a Calle Acacias dalla Francia. L’uomo si aggira per il quartiere alla ricerca della giovane cercando di non dare nell’occhio, e si imbatte in Servante (David Muro) e Fabiana (Inma Perez) scoprendo da loro che la donna si trova proprio in paese. Com’è arrivato Ariza? Tutto è partito da un passo falso di Genoveva. La sposa di Alday è ancora molto legata a Parigi, la città del suo passato appunto. Così, quando un’amica in difficoltà le ha chiesto un aiuto in denaro, lei ha venduto alcuni beni del marito e ha spedito la somma. Così Ariza ha trovato la traccia… Quando Carmen (Maria Blanco) avvisa l’amica che un uomo misterioso si aggira nella calle chiedendo di lei, Genoveva si preoccupa subito e, nonostante l’amore per Samuel, decide di tenerlo all’oscuro di tutto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 29 maggio)

Felipe perde il controllo, ha un ennesimo scontro con Ramon e lo aggredisce. Ursula avvisa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione sperando in una reazione da parte sua. Genoveva balla ubriaca sul balcone per provocare le vicine; è un gesto che avrà dure conseguenze. Carmen non sopporta di vedere Ramon maltrattato e prende le sue difese al punto da scontrarsi col suo padrone; per proteggerla Ramon decide di non frequentarla più. Eduardo vuole che la moglie assolva ai suoi doveri coniugali.

Le anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno

● Lucia ritrova un oggetto prezioso che le aveva regalato Telmo e, quando l’uomo fa il suo ritorno in città, lei è al settimo cielo.

● Felipe sembra redimersi grazie al sostegno della cugina e Ramon si ripromette di aiutarlo a rimettersi in sesto.

● Carmen incontra Palacios, i due sembrano molto affiatati e questo non passa inosservato agli occhi di Lolita.

● Cinta incontra un nuovo corteggiatore che vorrebbe portarla a teatro. L’uomo, però, non è quello che sembra e ha in serbo per lei una brutta sorpresa.