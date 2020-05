“Una vita”, le anticipazioni: una nuova ragazza in città

02 Maggio 2020 | 11:15 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) è la figlia che tutti i genitori vorrebbero: bella, intelligente, educata e raffinata. E infatti sua madre Bellita (Maria Gracia) e il marito Josè (Manuel Bandera) ne vanno molto orgogliosi. La ragazza studia in uno dei collegi più esclusivi di Spagna ed è proprio per starle più vicini che i due artisti hanno lasciato l’Argentina. Bellita ha grandi progetti per Cinta: l’ha fatta crescere con solidi principi e ha fatto di tutto per tenerla lontana da quel mondo dello spettacolo che lei ben conosce. La ragazza ha tutte le carte in regola per fare un ottimo matrimonio e, come sogna sua madre, sposare un diplomatico. Arrivata ad Acacias la giovane Dominguez racconta ai familiari di essere stata costretta a lasciare la scuola, colpita da un’epidemia di influenza, ma questa spiegazione non convince la domestica Arantxa (Gurutze Beitia). Primo a conoscerla sarà Emilio Pasamar (Josè Pastor), figlio della proprietaria del ristorante, e avrà la sfrontatezza di complimentarsi per la sua bellezza. Cinta saprà tenergli testa. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 aprile al 1° maggio)

Telmo ritorna ad Acacias e la prima persona che incontra è il piccolo Mateo, il figlio di Lucia. Arantxa, la domestica di Bellita, cerca di consolare la sua padrona, cantante ormai in declino, e le suggerisce di organizzare una festa. Felipe si oppone in tutti i modi alla concessione della grazia per Ramon e quando scopre che l’uomo è stato scarcerato va su tutte le furie e aggredisce Antonito. Rosina è stufa di vestire gli scomodi panni di cameriera e decide di riprendere la sua vera identità, ma forse è ancora presto.



Le anticipazioni dal 3 all’8 maggio

● Lucia scopre che Espinera è stato arrestato e ha ammesso tutte le sue colpe scagionando di fatto Telmo. La donna capisce che accusando Telmo ha fatto un terribile errore.

● Samuel incontra Telmo e promette di non fargli la guerra.

● Ramon esce dal carcere e viene accolto alla pensione di Fabiana, in cambio l’aiuterà nella contabilità. Peccato che la prima persona che incontra sia proprio Felipe.

● Genoveva va al Monte di Pietà per vendere un vaso di casa Alday scatenando i pettegolezzi del quartiere.