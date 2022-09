“Una vita”, le anticipazioni: una passione combattuta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Giovani, affascinanti e appassionati, Azucena (Judith Fernandez) e Guillermo (Julio Peña) hanno un unico desiderio: amarsi alla luce del sole. Purtroppo le loro famiglie sono contrarie all’unione. Soprattutto è Hortensia (Amaia Lizarralde) a opporsi: infatti sogna per la figlia un uomo facoltoso, che possa darle agio e sicurezza economica, e dunque le ha imposto di frequentare Angel Lopez (Ismael Abadal), ragazzo superficiale ma di buona famiglia. Azucena ha cercato di assecondare la madre, ma in più di un’occasione il “corteggiatore ufficiale” ha dimostrato la sua pochezza, così la ragazza ha chiuso la relazione, contro il parere di mamma e di zia Rosina (Sandra Marchena). Guillermo allora non perde tempo e ne approfitta per avvicinarsi ancora di più ad Azucena, che si vede arrivare un biglietto in cui lui le dà appuntamento ai Giardini del Principe. Giunta lì, però, Azucena lo vede baciare la sua amica Claudia (Claudia Pellicer)! Ma le cose non sono come sembrano: ancora una volta qualcuno trama alle spalle degli innamorati per dividerli.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 16 settembre)

Grazie alle indicazioni del suo maggiordomo, Quesada scopre dove si trova Rodrigo; dopo averlo rapito, lo tortura per ottenere la formula, ma il chimico non cede. Aurelio, però, ha un asso nella manica… L’invenzione di Hortensia per pulire i pavimenti senza piegarsi sembra avere buone potenzialità e Liberto decide di depositare il brevetto. Lolita ha accettato le scuse di Dori, ma la proprietaria della bottega dubita ancora dell’infermiera. Genoveva avvisa Valeria che suo marito è nelle mani di Quesada.

Le anticipazioni dal 17 al 23 settembre