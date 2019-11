“Una vita”, le anticipazioni: una proposta indecente

29 Novembre 2019 | 14:15 di Valentina Ondei

Don Telmo (Dani Tatay) ha un unico obiettivo: allontanare Lucia (Alba Gutierrez) dal perfido e opportunista Samuel Alday (Juan Gareda) che presto la porterà all’altare e che, dopo averla sposata, le porterà via tutti i suoi averi. Per farlo, però, il sacerdote deve assolutamente riconquistare la fiducia della giovane. Contro di lui infatti pesa la falsa confessione di Alicia Villanueva (Virginia Mora Figueroa) che ha affermato, davanti a Lucia, di aver subito un abuso da parte del parroco prima che prendesse i voti e così ha gettato un’ombra sulla sua integrità. Dopo queste terribili accuse Alicia non ha lasciato la città, come le aveva intimato di fare Samuel, ma è rimasta ospite dagli Alvarez Hermoso e si spaccia per essere un’artista amica della Alvarado. Non godendo più dell’appoggio di Samuel, però, la complice di Alday dopo una festa deciderà di incontrare don Telmo e gli dirà che è pronta a raccontare la verità a Lucia… In cambio, però, chiederà al prete di passare con lui una notte d’amore. Don Telmo cederà al ricatto?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 29 novembre)

Rosina e Susana sono molto scosse per quel che è accaduto in accademia e Liberto se ne accorge. Samuel chiede altri soldi allo strozzino e lo ringrazia per aver eliminato Gutierrez. Don Telmo, in visita a casa di Celia, incontra Lucia in compagnia di Alicia. Affronta poi Samuel e gli dice quello che pensa di lui: tra loro esplode una lite. Carmen viene aggredita da suo marito che vuole estorcerle del denaro e decide di cedere al ricatto perché le domestiche non vengano a sapere nulla.

Le anticipazioni dal 1° al 6 dicembre

● Carmen, disperata, chiede a Servante se conosce qualcuno che possa prestarle del denaro e assecondare così le insistenti richieste del marito.

● Felipe sospetta della buona fede di Alicia ma una notizia devastante sposta la sua attenzione.

● Liberto non sopporta più le stranezze della moglie e dell’amica Susana e pretende spiegazioni.

● Javier coinvolge il figlio Raul nel furto in casa Alday. Il ragazzo non sa che il padre è armato e pericoloso.

● Servante teme che il concorso dolciario salti per la precaria situazione di Augustina.