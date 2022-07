“Una vita”, le anticipazioni: un’amante ingombrante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Alodia Exposito (Abril Montilla) non è più la domestica timida e impacciata di una volta. Da quando ha sposato Ignacio (Marco Càceres), il nipote della sua ex padrona Bellita (Maria Gracia), si dà arie da gran signora, sfoggia vestiti nuovi e si vanta di essere la moglie di uno dei medici più promettenti della città. Ignacio, però, non è mai stato convinto di questo matrimonio. Se non fosse stato per l’insistenza della zia, non avrebbe mai portato all’altare Alodia. Insoddisfatto del matrimonio, dunque, cerca conforto fuori dalle mura domestiche. Un giorno, però, trova nella portineria di casa una lettera della sua amante e teme che Alodia venga a conoscenza della sua relazione clandestina. Preoccupato che questa donna bussi alla sua porta, racconta a Jacinto (Jona Garcia) di una fantomatica paziente insoddisfatta che vuole importunare sua moglie e lo prega, nel caso si facesse viva, di allontanarla. Poi scopre che la sua amante sta cercando di far arrivare una lettera a Alodia e fa di tutto per fermarla. Ci riuscirà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 luglio)

Quando Fidel tentenna e non vuole esporsi contro i politici firmando l’articolo di Ramon, Lolita capisce che è il momento di rivelare la sua vera identità al suocero: il suo nuovo amico è un poliziotto. Guillermo continua a corteggiare Azucena, ma a mettere i bastoni tra le ruote del ragazzo ora c’è anche suo padre che gli vieta di incontrarla. La discussione tra Felipe e Dori crea una spaccatura e l’avvocato si riavvicina all’amico Ramon. Pur di acquistare l’attività di Fabiana, Luis Mana arriva a minacciarla.

Le anticipazioni dal 9 al 15 luglio