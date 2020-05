“Una vita”, le anticipazioni: un’amicizia da ricostruire

16 Maggio 2020 | 10:20 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Ramon (Juamna Navas) è molto provato: dieci anni di carcere hanno lasciato un segno indelebile su di lui. Antonito (Alvaro Quintana), nonostante i primi attriti con il padre che non vuole rivelare la verità sulla morte di Celia (Ines Aldea), si riappacifica con lui. Anche Lolita (Rebeca Alemañy) accetta di fare pace con Susana (Amparo Fernandez) che lo aveva pesantemente offeso. Ora Ramon vuole cercare di riprendere una vita normale, ma deve fare i conti con l’ostilità degli abitanti di Acacias e soprattutto con la rabbia di Felipe Alvarez (Marc Parejo), che non perde occasione per accusarlo della morte di sua moglie. Eppure Ramon è sinceramente preoccupato per Felipe, che spesso si lascia andare con l’alcol. E infatti decide di chiedere ai bar della zona di non servire più da bere all’avvocato. Insomma, Ramon prova un vero sentimento di pena per lui e apre il suo cuore a Carmen (Maria Blanco). La domestica di Felipe promette di vegliare sul suo padrone e di tenerlo informato sull’evolversi della situazione fino a quando lui sarà disposto a raccontare tutta la verità su quella notte.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 maggio)

Samuel chiede ai vicini di casa di avere più rispetto per sua moglie e racconta a tutti la loro storia d’amore. Dopo che Felipe ha aggredito Ramon, Lolita prende le difese del suocero, Susana, indispettita, organizza un boicottaggio e lascia la drogheria dell’amica senza un cliente. Antonito, invece, pretende da suo padre la verità sulla morte della signora Alvarez e i due finiscono per litigare. Bellita scopre che la morte di Celia è avvenuta proprio nella loro casa, così decide di ingaggiare una persona capace di scacciare gli spiriti.



Le anticipazioni dal 18 al 24 maggio

● Genoveva pare aver conquistato le signore di Acacias, ma poi fa un passo falso.

● Cinta allo studio preferisce di gran lunga il flamenco. Una sera tenta di sgattaiolare fuori casa per coltivare questa passione, ma è sorpresa dalla domestica.

● Eduardo scopre Lucia in un’intima conversazione con Telmo e va su tutte le furie.

● Bellita ha ingaggiato uno sciamano, ma sembra che questi non riesca a scacciare i fantasmi da casa.

● Lucia, dopo aver chiesto a Telmo di lasciare la città, confessa a Ursula che Mateo è figlio dell’ex prete.