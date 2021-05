“Una vita”, le anticipazioni: Ursula si gioca il tutto per tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 14 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 15.15) Valentina Ondei







Mentre ad Acacias fervono i preparativi per il Natale, Ursula (Montserrat Alcoverro) lavora alla vendetta. Sa di avere poco tempo. Da quando Andrade (Alvaro Baguena) le ha rivelato del suo accordo con Genoveva (Clara Garrido), Ursula è diventata scomoda soprattutto per la Salmeron, che ha ingaggiato Israel (Aleix Melé), il gemello che si era spacciato per Santiago, per eliminarla. Pronta a morire pur di vendicarsi, Ursula provoca Marcia (Trisha Fernandez), l’avverte dei rapporti tra “Santiago” e Genoveva. La ragazza le dà uno spintone davanti a tutto il quartiere, poi raggiunge Felipe (Marc Parejo) e gli rivela le malefatte della futura moglie, compresa la relazione con Israel, instillandogli il dubbio che il figlio non sia suo. Felipe l’aggredisce, ma Genoveva interviene e la caccia di casa. Ursula e Genoveva decidono dunque di incontrarsi in un bosco per chiudere i conti. Ursula si confessa, sveste l’abito da monaca, prende un fazzoletto rubato a Marcia e un coltello. È una resa dei conti: una delle due donne non tornerà a casa.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 7 maggio)

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo e lei finalmente accetta, ma poi arriva Ursula… Bellita per molti giorni ha preoccupato tutti per le sue condizioni di salute, ma ora sembra stare meglio. Margarita allora accorre e, ancora una volta, le versa del veleno, ma stavolta qualcuno la osserva. Maite e Camino continuano a vedersi di nascosto; Cesareo se ne accorge e decide di avvisare Felicia, che furiosa affronta la pittrice e le intima di stare lontano da sua figlia. Dal convento Ursula scrive delle lettere misteriose.

Le anticipazioni dall’8 al 14 maggio