“Una vita”, le anticipazioni: vai e trova la felicità, figlia mia

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Negli ultimi tempi la tensione tra Camino (Aria Bedmar) e Felicia (Susana Soleto) è cresciuta sempre più. La giovane vedova non riesce a perdonare la madre per averle rovinato la vita costringendola a sposare un uomo non amato. Il sorriso torna sul volto della ragazza quando inaspettatamente Maite (Ylenia Baglietto) suona alla sua porta, le dichiara il suo amore e le promette una nuova vita insieme a Parigi. Camino è al settimo cielo: non vede l’ora di lasciare Acacias! Mentre Camino sta preparando i bagagli, però, viene sorpresa da Felicia! La giovane si mette sulla difensiva, è pronta a un nuovo scontro… E invece sua madre si mostra molto comprensiva, la incoraggia a partire, a essere felice! All’improvviso arriva anche Maite, si palesa in soggiorno davanti a Felicia, e questa le chiede se ha fatto buon viaggio. Camino non capisce cosa stia succedendo, e così Maite le svela che è stata proprio la madre a rintracciarla a Parigi e a chiederle di venire a prenderla. La rivelazione riconcilierà le due donne prima della partenza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 novembre)

Dopo il matrimonio dei loro genitori, Anabel e Camino sono diventate sorellastre, e la giovane Pasamar fa conoscere Maite ad Anabel, ma le chiede il massimo riserbo. Con l’aiuto decisivo di Laura, Genoveva riesce a eliminare Velasco, poi porta Felipe a casa dall’ospedale: lui cerca invano di ritrovare la memoria. Bellita, ormai senza voce, vuole disdire il concerto, ma una lettera dalla figlia le fa ritrovare il coraggio. Marcos e Felicia tornano dalla luna di miele: ora lei vuole rappacificarsi con Camino.

Le anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre