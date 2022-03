“Una vita”, le anticipazioni: zia Bellita, mi riconosci?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Talento, bellezza, determinazione: sono alcune delle qualità di Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Càceres), giovane dal sorriso accattivante che, appena arrivato in Calle Acacias, viene subito notato dalla domestica Alodia (Abril Montilla). La donna, colpita dal suo fascino e dal suo portamento, mai però si sarebbe immaginata di ritrovarlo alla porta della sua padrona! Bellita lo accoglie con freddezza, ma rimane senza parole quando lui si presenta come suo nipote: è il figlio della sorella della cantante. Bellita non può ricordarsene, l’ultima volta che lo ha visto era un bimbetto in fasce, ma dopo poco inizia a vedere una certa somiglianza con la sua famiglia. José (Manuel Bandera), al contrario, non mostra lo stesso entusiasmo. Teme di trovarsi di fronte a un altro truffatore o, peggio ancora, a un maniaco pronto a perseguitare sua moglie, e dunque non vedrà di buon occhio questa improvvisata. Ma Ignacio non ha nessuna intenzione di lasciare la città.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’11 marzo)

Bellita non vuole divulgare episodi della sua vita privata e così rende difficile il compito del giornalista ingaggiato per scrivere la sua biografia. Aurelio propone a Genoveva di entrare in affari con lui approfittando della guerra, ma lei è dubbiosa. Natalia va alla festa all’Ambasciata con Genoveva e desta l’invidia delle amiche. Sabina decide di assumere una bella cameriera per aiutare Miguel a dimenticare la fidanzata. Anabel capisce che tra suo padre Marcos e la domestica Soledad c’è un’intimità, ma fa finta di nulla.

Le anticipazioni dal 12 al 18 marzo