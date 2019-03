Una vita, le trame dal 1° al 7 aprile 2019

30 Marzo 2019 | 15:20 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 1 a domenica 7 aprile alle 14.10 e alle 22.30 su Rete 4 martedì 2 aprile.

Lunedì 1 aprile Elvira e Simon vengono sorpresi dal sicario di Valverde. Adela sventa l'esecuzione a costo della sua vita. Simon non vuole vanificare l'estremo sacrificio di Adela e scappa con Elvira.

Martedì 2 aprile Dopo aver scoperto che Adela è morta, Susana, disperata, sospetta del colonnello e lo aggredisce pubblicamente, dandogli dell'assassino.

Martedì 2 aprile ore 22.30 Rete 4 Ursula ha le allucinazioni: vede Olga chiederle la causa di una cicatrice sulla gamba. Diego scopre che Blanca è affetta da mercurialismo e capisce perché Samuel è furioso con lui. Il quartiere è in lutto per la morte di Olga e di Adela. Blanca chiede spiegazioni a Samuel sui farmaci che sta assumendo, ma lui tergiversa e lei incarica Leonor di scoprirlo.

Mercoledì 3 aprile Susana è a casa di Celia e riceve una lettera che la turba molto. Samuel confessa a Ursula che Blanca l'ha tradito con Diego.

Giovedì 4 aprile Blanca scopre di essere affetta da mercurialismo e chiede spiegazioni a Samuel del motivo per cui glielo abbia tenuto nascosto. Lui reagisce con rabbia e le dà della sgualdrina.

Venerdì 5 aprile Mentre i vicini sono riuniti in attesa della messa in ricordo di Adela, il colonnello si presenta per porgere le condoglianze. Susana legge una lettera in cui Simon invita al perdono.

sabato 6 aprile Liberto vede Diego e Blanca scambiarsi tenerezze per strada. È tentato di dirlo a Samuel, ma su consiglio di Felipe in un primo momento desiste. Col tempo, però, vedendo l'amico Samuel in crisi, decide di dirgli la verità: ha visto Blanca e Samuel sul punto di baciarsi. Víctor e María Luisa hanno solo una settimana per organizzare le nozze, la ragazza però desidera un matrimonio da sogno e fa di tutto per averlo. Chiede a Ursula di intercedere presso il Marchese de Bolaños perché le presti la sua automobile per andare in chiesa. Blanca rincasa molto tardi e viene presa a male parole da Samuel. La donna confida all'amica Leonor di sentirsi in trappola.

domenica 7 aprile Maria Luisa, vittima della superstizione, vuole rimandare le nozze perché, dopo una serie di segnali infausti, si è convinta di avere il malocchio. Rosina vuole rubare l'idea di Martín e farsi assumere come domestica dal marchese de Bolaños per poter salire sul suo bolide. Felipe informa Celia di voler entrare in politica. Al torneo di scherma, Arturo viene battuto da un misterioso tiratore, che si rivelerà poi essere una donna, tale Silvia Reyes. Dopo un aspro confronto con Diego, Samuel sta per sferrargli un pugno in faccia, ma poi all'ultimo colpisce il muro dietro di lui. Conscio del fatto che qualsiasi tentativo di rappacificazione sarebbe inutile, Diego annuncia a Liberto e Felipe di volersi allontanare per sempre da Blanca. La ragazza, al contrario, dopo aver convinto Samuel a cenare con lei per discutere civilmente, lo informa che è pronta a lasciare Acacias con il suo vero amore.

Samuel ignora la richiesta di Blanca di andare via con Diego e si comporta come se niente fosse. Non solo, ma messo alle strette dalla moglie, Samuel la minaccia neanche troppo velatamente. Alla Deliciosa, Silvia Reyes conversa di politica internazionale con Ramón, Celia e Felipe, i quali si mostrano positivamente colpiti dalla sua preparazione. María Luisa decide di ignorare i cattivi presagi e di sposare comunque Víctor. Rosina vuole vestirsi da domestica per presentarsi alla selezione a casa del Marchese de Bolaños, e per farlo ruba l'uniforme di Lolita.

