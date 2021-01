Una vita, le trame dal 1° al 7 febbraio 2021

30 Gennaio 2021 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 1 a domenica 7 febbraio alle 14.10.



lunedì 1° febbraio Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato tutto il ristorante per una cena per due. Felipe e Marcia non riescono a fare a meno l'uno dell'altra e continuano a vedersi di nascosto. L'umore di Felipe è visibilmente cambiato e se ne accorgono tutti, specialmente Genoveva, che sospetta ci sia qualcosa sotto.

martedì 2 febbraio Carchano mostra il copione della pellicola a José, per dimostrargli che non c'è niente di strano. Gli chiede però di fidarsi e di non farlo leggere a Cinta e gli propone di recitare una parte. Quando i Dominguez tornano a casa, Carchano strappa il copione che ha fatto leggere a José... Cosa starà tramando?

mercoledì 3 febbraio Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Tuttavia, Genoveva sospetta che i due abbiano una relazione clandestina e ordina a Ursula di ottenere informazioni da Agustina. Armando organizza una cena romantica per Susana e le confessa di essere innamorato di lei. Casilda però rovina l'appuntamento e Susana fugge imbarazzata dal ristorante.

giovedì 4 febbraio Santiago organizza una cena romantica nel tentativo di riconquistare Marcia e la donna prova rimorso per la propria infedeltà. Per rassicurare Marcelina, Cesareo s'impegna a scoprire cosa stanno architettando Jacinto e Servante. Cinta continua a pensare che Carchano sia un imbroglione e Camino vuole aiutarla a capire come stanno veramente le cose. Purtroppo, la ragazza viene sorpresa da Carchano mentre rovista tra i suoi appunti personali.

venerdì 5 febbraio Susana decide di lasciare la città per la vergogna, dopo quanto accaduto per colpa di Casilda. Armando però le manda un regalo con un biglietto che la fa commuovere. La sarta lo raggiunge e i due si baciano. Dopo aver saputo che Don Alfonso non vuole Camino fra i piedi, Cinta è tentata di abbandonare le riprese. Emilio, però, la incoraggia a finire la pellicola.

domenica 7 febbraio (ore 15.15) Felicia e Bellita finalmente si riconciliano. Marcia confida a Felipe che lo ama ancora, ma che la loro relazione deve finire. La ragazza propone a Santiago di lasciare la città insieme. Genoveva va a casa di Felipe e gli chiede se si sta vedendo di nascosto con Marcia. Felipe, confrontato da Genoveva, nega di vedersi di nascosto con Marcia, ma la donna non sembra convinta della sua sincerità. Armando chiede a Liberto il permesso ufficiale di corteggiare Susana e la invita al ballo del Circolo. Quando lei gli dice di non sentirsi pronta a mostrarsi in pubblico con lui, Armando resta amareggiato e le propone di non vedersi più finché la donna non avrà deciso cosa vuole davvero. Bellita, turbata dall'insoddisfazione di Cinta per le riprese del film, propone a Carchano di organizzare un'anteprima al ristorante - invitando i vicini - per convincersi del risultato. José andrà su tutte le furie vedendo che il film girato da Carchano racconta la storia di una bailadora arrivista, spudorata e senza talento dal nome Bellita del Campo. Genoveva incontra Santiago alla Pensione Roleno.

