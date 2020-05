Una vita, le trame dal 1° al 7 giugno 2020

venerdì 5 giugno

Dopo che il piano di far fidanzare Cinta con Norberto è saltato, a causa del comportamento ignobile di lui, Cinta è convinta che la madre la lascerà finalmente in pace, ma Bellita le annuncia invece che l'ha iscritta a un'accademia di formazione per signorine. Felipe aggredisce di nuovo Ramón, reo di trattarlo con condiscendenza per via del lavoro che gli ha procurato, e giura che non accetterà mai l'offerta dei Sahagún, ma alla fine mette da parte l'orgoglio e cambia idea. Antoñito chiede a Carmen di tentare di scoprire da Ramón la verità sulla morte di Celia. Davanti alla prospettiva di doversi concedere a un politico, Genoveva racconta di Ariza a Samuel, che si ritrova a dover assecondare il farabutto per proteggere la moglie.