Una vita, le trame dal 1° al 7 marzo 2021

Tutta Acacias è ammaliata da Maite. A una merenda al ristorante l'artista e Camino si conoscono. Ursula sta sempre peggio, vede e parla con Donna Cayetana. Genoveva se la trova in casa e le intima di andarsene, ma Ursula diventa violenta e la aggredisce. Per fortuna, Felipe interviene per separarle.

Bellita si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e vuole fare qualcosa per aiutarla. Cinta aiuta José a provare la sua nuova parte, quella del re di Giudea. I Dominguez sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo. Le signore cominciano a guardare Maite con diffidenza, perché l'artista ha invitato i signori nel suo atelier. Maite scopre che Camino disegna e si offre di darle qualche lezione.