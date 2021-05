Una vita, le trame dal 10 al 15 maggio 2021

Genoveva rivela a Santiago il luogo in cui dovrà uccidere la nemica, ma il giovane è sospettoso e teme di finire in una trappola; Ursula, intanto, va da Felipe e gli rivela che Genoveva è in combutta con Andrade e che Santiago è un impostore fatto arrivare ad Acacias proprio da lei per separare Marcia e l'avvocato; questi si rifiuta di crederle, monta su tutte le furie e tenta di strangolarla. Genoveva impedisce a Felipe di uccidere Ursula in un attacco d'ira. Ursula si prepara a togliere di mezzo Genoveva e chiede al sacerdote di confessarla. Poi, si reca al crocevia per incontrare Genoveva, ma proprio mentre sta per pugnalarla, Santiago spara alla Dicenta dai cespugli e la uccide. Cinta decide di debuttare per rispettare la volontà di Bellita, ormai alle sue ultime ore di vita.