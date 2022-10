Una Vita, le trame dal 10 al 15 ottobre 2022

Dori chiude definitivamente con Felipe, lasciandolo sgomento. Il Teatro Real concede un secondo tentativo ad Azucena, ma la ragazza cade durante l'esibizione. Maruxina vede Ignacio amoreggiare con Maria Elisa in un vicolo. Pascual e Hortensia si baciano. Dopo aver saputo da Ignacio che Genoveva ha perso il bambino, Luzdivina mostra a Marcelo l'album di fotografie che la donna teneva sotto chiave e i due si soffermano sul ritratto di una bebè in fasce. Rodrigo libera il gas tossico nel laboratorio e abbandona Aurelio alla propria sorte; questi, nel tentativo di salvarsi dal soffocamento, appicca involontariamente un incendio. Lolita, che continua ad avere sospetti sul coinvolgimento di Fidel nella sparizione di David, decide di pedinare l'uomo; quando arriva al rifugio in cui David è tenuto prigioniero, sorprende Ramon con la pistola in mano e si sente partire un colpo.

Dopo avere ucciso Aurelio, Rodrigo torna da Valeria per un ultimo saluto e le augura il meglio. Gli abitanti di Acacias commentano la strana morte di Quesada. Marcelo è molto provato e presenta le sue dimissioni a Genoveva. Lolita scopre che Ramon stava per uccidere David e ha un attacco di panico. Ramon la porta in ospedale e Fidel resta con Exposito. Alla fine deciderà di lasciarlo libero, a patto che non racconti nulla dell'accaduto.