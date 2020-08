Una vita, le trame dal 10 al 16 agosto 2020

08 Agosto 2020 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 10 a domenica 16 agosto alle 13.40.



lunedì 10 agosto Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di andare al pranzo di beneficenza con Rafael, dove Emilio li osserva con gelosia. Anche Carmen partecipa con Ramón all'evento, e Susana, Rosina e Felicia la guardano dall'alto in basso. Tuttavia, Carmen dà alle signore una lezione dimostrandosi acculturata e informata su temi di attualità, a differenza loro. Ramón discute con Antoñito per la vendita del brevetto e continua le indagini sulla Banca Americana. Dopo avere ricevuto un telegramma, parte dicendo che starà via qualche giorno. Genoveva cerca di sedurre Antoñito per convincerlo a non ascoltare il padre e a investire. Camino si addormenta al ristorante e Cesáreo la sente parlare nel sonno. Felipe conferma ad Agustina che la diagnosi del dottor Maduro era sbagliata: la donna non è malata.

martedì 11 agosto Antoñito declina le avances di Genoveva, ma assicura di essere pronto a investire, contro al parere del padre e della moglie, un ingente capitale nella Banca Americana. Felipe si dice determinato a rintracciare il dottor Maduro per chiedergli spiegazioni sull'errore commesso con la diagnosi di Agustina, mettendo in allarme Úrsula. Nonostante le insistenti domande di Cesáreo, i membri della famiglia Pasamar continuano a negare con fermezza che Camino abbia la facoltà di parlare. Emilio ha il sospetto che Rafael sia un impostore e cerca di mettere in guardia Cinta sul suo conto, ma la ragazza si rifiuta di credergli. Arrivati a casa Bryce per portare a termine l'investimento, Antoñito, Liberto, José, Susana e Felicia appaiono contrariati e dicono di aver riscontrato un problema. La carrozza su cui viaggia Ramón resta coinvolta in un incidente.

mercoledì 12 agosto Quando Antoñito annuncia davanti a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro, Genoveva chiede ad Alfredo di concedere al giovane Palacios un prestito per coprire la sua parte, a patto che offra le proprietà di famiglia in garanzia; scongiurato così il fallimento dell'affare, e con Ramón apparentemente uscito di scena grazie ai loro maneggi diabolici, Genoveva e Alfredo sono convinti che il loro piano stia ormai per andare a buon fine. Lolita è furiosa con Antoñito per le sue scelte scriteriate e teme che l'affare avrà un esito disastroso. Dopo aver ricevuto da Emilio una foto del vero Rafael Bonaque, Cinta affronta il finto Rafael e lo obbliga a confessare: è in realtà un chitarrista di flamenco senza un soldo, che si è fatto passare per un industriale per avere qualche chance di poter frequentare la “Dama del mistero”, di cui si è perdutamente innamorato.

giovedì 13 agosto Ancora nessuna notizia di Ramon, e Carmen è in pensiero. Liberto è molto preoccupato e tenta di dissuadere Rosina dal fare spese pazze con Susana, anche perché i loro avvocati li hanno avvisati via lettera che la miniera d'oro si sta esaurendo. Cinta confessa ad Arantxa e ai suoi genitori la vera identità di Rafael. Agustina viene dimessa dall'ospedale e torna a casa, ricevuta dall'affetto delle comari della soffitta. Felipe non bada a spese perché l'anziana domestica possa avere tutte le comodità di cui ha bisogno. All'improvviso si diffonde la notizia che il Banco Americano è fallito e che i vicini di Acacias hanno perso tutti i loro risparmi.

venerdì 14 agosto Dopo avere letto la notizia del fallimento del Banco Americano, i vicini di Acacias chiedono spiegazioni a don Alfredo. Lui fa finta di non saperne nulla e dice di essere convinto che si tratti di una manovra politica contro la banca. Úrsula inizia a lavorare per i Bryce e riferisce a Genoveva che il suo piano sta funzionando: signore e domestiche sono nel panico. Quando i vicini chiedono ulteriori spiegazioni, Genoveva scarica la colpa sulla Banca di Spagna e suggerisce di chiedere spiegazioni a un consigliere dell'istituto: Federico Suñol. Marcelina gioca a carte con Jacinto, Servante e Casilda, e si diverte così tanto che decide di riconciliarsi con il marito.

sabato 15 agosto Gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan.

domenica 16 agosto Carmen è sempre più preoccupata perché non ha notizie di Ramón e chiede aiuto a Felipe. Antoñito preferisce aspettare a cercare il padre, per poter risolvere da solo il problema con la banca e dimostrargli che può fidarsi di lui.

