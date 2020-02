Una vita, le trame dal 10 al 16 febbraio 2020

Ai festeggiamenti per le nozze di Lolita e Antonito, Telmo nota l'assenza di Lucia. Poi la trova per terra in fondo alle scale, incosciente.

domenica 16 febbraio

Tito conquista la simpatia degli abitanti del quartiere, ma la cosa preoccupa Liberto, il quale teme che la sbadataggine del pugile possa creare dei problemi sul ring. Telmo racconta tutta la verità su Samuel a frate Guillermo e cerca di aprire gli occhi anche a Lucía, ma la ragazza non vuole credere che il fidanzato sia un assassino. Celia e Trini vanno a fare compere per i figli in arrivo, ma quando tornano, la signora Palacio ha un leggero malore. Mancano pochi minuti al combattimento contro il pugile francese, ma di Tito neanche l'ombra: Liberto e Íñigo sono preoccupati e decidono di andare a cercarlo. Fra Guillermo chiede a Telmo di chiarire i propri sentimenti, e se l'amore per Lucía è davvero così forte, gli consiglia di abbandonare il sacerdozio. Susana è sempre più in pensiero per il nipotino malato, perché i medici non riescono a capire di quale male soffra. Senza volerlo, Casilda incoraggia Marcelina a sedurre Jacinto. Tuttavia, il primo tentativo della ragazza non sembra andare a buon fine. Telmo si allontana dalla parrocchia per schiarirsi le idee. Ursula, convinta che Guillermo stia spingendo il parroco a lasciare il sacerdozio, inveisce contro il frate.