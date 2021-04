Una vita, le trame dal 12 al 17 aprile 2021

Genoveva apprende dal giornale che il falso dottor Maduro è stato ucciso. Capisce subito che è stata Ursula a ucciderlo e ad aver lasciato il giornale sulla sua scrivania per darle un avvertimento. Edgar Golden, produttore e regista americano, offre una parte a José. Poco prima di andare in tribunale a deporre, Felipe viene investito da una vettura. Ramón e Carmen soccorrono Felipe e chiedono a gran voce un medico. Felipe è trasportato in ospedale in stato di incoscienza e le notizie sul suo stato di salute, tutt'altro che rassicuranti, destano la preoccupazione dell'intero quartiere, in particolare di Genoveva e di Marcia. Maite decide di non dare più lezioni di pittura a Camino e la tristezza della giovane non passa inosservata, soprattutto alla madre Felicia. José annuncia alla famiglia che farà un provino con un produttore americano. Cinta ne è felicissima, al contrario della madre Bellita. Quest'ultima parla delle sue preoccupazioni a Margarita, mentre José si confida con Esther. Emilio e Cinta intanto pensano a come comunicare alle rispettive famiglie la loro decisione di sposarsi. Jacinto racconta a Casilda uno strano sogno in cui gli è apparsa la zia Anita, la veggente della famiglia.