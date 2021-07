Una vita, le trame dal 12 al 18 luglio 2021

Cinta ha ricevuto una proposta per esibirsi in Argentina; si tratta di una grande occasione, quindi Emilio e Cinta decidono di sposarsi subito e partire insieme per la tournee. Bellita confida a Cinta i suoi sospetti sulle tendenze sessuali di José. Nonostante il pestaggio subito in carcere, Maite non vuole arrendersi al ricatto di Felicia. Il figlio di Lolita si ammala e viene portato in ospedale.