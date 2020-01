Una vita, le trame dal 13 al 19 gennaio 2020

domenica 19 gennaio

Proprio quando Servante sta per comprare i biglietti per Cuba, apprende che sull'isola si è abbattuto un uragano. Samuel chiede a Lucia di sposarlo. Lucía annuncia a Samuel di voler rimandare il fidanzamento per potersi chiarire le idee; il giovane si finge comprensivo, ma intuendo che la titubanza della ragazza è dovuta all'ascendente che Telmo esercita su di lei, si prepara a lanciare un'offensiva contro il parroco. Íñigo riesce a farsi perdonare da Leonor e i due decidono addirittura di fare una gita fuori porta. Jordi è in partenza per Barcellona, ma quando scopre che, in assenza di Íñigo, Flora resterà sola a gestire la Deliciosa, rimanda il viaggio. Servante è di pessimo umore per via del tradimento di Paciencia e dell'uragano che gli impedisce di raggiungerla a Cuba e riversa la propria rabbia sulle domestiche. Lolita e Antoñito implorano Casilda di aiutarli a scongiurare la maledizione facendo innamorare Ceferino, ma la ragazza si rifiuta per non mancare di rispetto alla memoria di Martín. Celia nota che Lucia è molto emozionata e sospetta che nella sua vita possa essere entrato un altro uomo.