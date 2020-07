Una vita, le trame dal 13 al 19 luglio 2020

Genoveva sorprende Ursula in casa sua e la fa cacciare in malo modo. Ursula ammette di aver mentito e di non aver trovato alcun impiego e Agustina la accoglie in soffitta.

sabato 18 luglio (ore 21.25 Rete 4)

Antoñito e Lolita pianificano la visita dell'ispettore dell'esercito, ma un anello al dito di Ramon rischia di mandare all'aria il loro piano. Emilio va a casa di Cinta per metterla in guardia su Victoriano. Cinta sottovaluta il pericolo e si ritrova chiusa in automobile con l'individuo che le fa delle pesanti avances. Dopo la botta in testa, Marcelina inizia a comportarsi in modo strano e mostra una forte avversione nei confronti della Chiesa. Bellita obbliga Cinta a prendere lezioni da Arantxa, ma la ragazza non riesce a concentrarsi e pensa solo a Emilio. José informa che Hipólito è stato rilasciato e Cinta vuole parlargli per tornare sul palco. Alfredo mette pressione a Genoveva affinché rispetti il loro accordo e organizza una colazione per conoscere meglio i vicini. Felipe cerca di indagare sul rapporto tra Genoveva e Alfredo e dice alla donna di sapere dell'esistenza di Cristóbal. Uscito dal carcere, Emilio viene accolto nel quartiere come un eroe.