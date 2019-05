Una vita, le trame dal 13 al 19 maggio 2019

domenica 19 maggio

La situazione per le strade è molto tesa e sempre più lavoratori marciano verso la città per unirsi alla protesta. Ramón avverte Ribau: messo alle strette, non si farà problemi a rivelare chi è il vero responsabile della morte del minatore nel giacimento. Silvia e Zavala convolano a nozze e, durante il suo discorso al ricevimento, Arturo tradisce un forte trasporto verso la sposa, che non passa inosservato; il generale ha un moto di gelosia, ma Silvia riesce a tranquillizzarlo, al punto che quando Tamayo tenta di nuovo di metterlo in guardia dall'eccessiva invadenza della donna, lui lo liquida e ribadisce di nutrire totale fiducia verso la moglie. Blanca è terrorizzata da Samuel e fa di tutto per evitarlo, ma alla fine, a causa dei maneggi di Úrsula, si ritrova in casa da sola con lui che, messa da parte ogni remora, le piomba in camera deciso a prenderla con la forza...

Blanca chiarisce a Samuel che non avrà mai il suo cuore e il suo rispetto. Il giovane è pentito di averla forzata, ma Úrsula insiste che è la cosa giusta. Silvia convince Zavala a organizzare un rinfresco con gli amici, per approfittare della confusione e cercare i documenti nascosti dal generale. Arturo si offre di aiutarla, ma alla fine Zavala li scopre nel suo studio che si baciano e caccia il colonnello. Gli operai in sciopero per le strade sono sempre di più e sempre più aggressivi. Íñigo si mette in salvo con Leonor in sartoria, mentre Flora si chiude in pasticceria con Liberto. Huertas avverte Ramón che gli operai ce l'hanno con lui e l'uomo decide di non fuggire e affrontare la situazione. Blanca confessa a Jaime che Samuel l'ha forzata. Arrivano le guardie per fermare la rivolta e, quando si sta per arrivare alla violenza, compare Diego insieme a un altro gruppo di minatori.