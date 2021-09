Una vita, le trame dal 13 al 19 settembre 2021

Infastidito da un gruppo di giornalisti, chiamati da Velasco, Felipe perde le staffe, attirandosi le critiche dell'opinione pubblica. Scandalizzate per l'interesse mostrato da Jacques nei confronti di Casilda, Rosina e Susana esigono l'intervento di Armando. Lasciando tutti di stucco, durante il processo, Laura ritratta la sua iniziale testimonianza.

Bellita saluta con tristezza José e va in stazione a prendere il treno; in seguito, l'uomo, pentito, esce di corsa per tentare di raggiungerla, ignaro del fatto che frattanto lei ci ha ripensato ed è tornata a casa. Riuscirà Bellita a trovarlo e a fermarlo in tempo? Jacques confessa ad Armando di essere in Spagna per una missione segreta. Marcelina scopre che il cliente della pensione non è il giurato del concorso e lo dice a Servante, che medita vendetta.