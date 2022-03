Una Vita, le trame dal 14 al 12 marzo 2022

Anabel si lamenta per l'imboscata che le hanno teso Aurelio e Natalia, ma alla fine non se ne va. Conoscendo bene i punti deboli della ragazza, Aurelio le offre in dono una cavalla, José dice a Bellita che non si fida di Ignacio, ma dopo che la moglie gli spiega perché ci tiene ad aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua. Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola, ma quando sembra che l'uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna, tornata di sorpresa ad Acacias.