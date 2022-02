Una Vita, le trame dal 14 al 19 febbraio 2022

Alodia, gelosa dell'affetto che dimostrano i suoi signori ad Arantxa, inizia ad avere un atteggiamento brusco, convinta che così Josè e Bellita le mostreranno più rispetto. Miguel è preoccupato dell'avvicinamento tra Anabel e Quesada e prova a parlare alla ragazza, ma i due giovani finiscono per litigare di nuovo.

Marcos torna dal suo viaggio e Soledad gli racconta la versione di Aurelio. Bacigalupe rimprovera la figlia e la mette di nuovo in guardia sui Quesada: sono e sempre saranno loro nemici. Natalia affronta Aurelio perché sospetta che abbia dato ad Anabel il composto che le ha provocato il malore, ma lui nega tutto. Lolita chiede di vedere Natalia e le chiede di prendersi cura di lui e renderlo felice, quando lei non ci sarà più. Ramon y Cajal accetta di prendere in carico il caso di Lolita. Cesáreo e Arantxa si congedano dagli amici con una festa di addio e una cerimonia simbolica. Josè organizza per Bellita una riunione con dei giornalisti e annuncia un imminente disco della cantante. Miguel vorrebbe fare un omaggio ai suoi defunti genitori, ma ciò provoca una strana reazione in Sabina e Roberto.

Roberto riesce a evitare che Sabina riveli a Miguel la verità sui suoi genitori. Per quanto riguarda i rapporti del ragazzo con Anabel, non sembra esserci l'ombra di una riconciliazione. Lolita ha ormai gettato la spugna, ma Antonito non si arrende e va a parlare con il Dottor Ramon y Cajal, che però lo avvisa di non potergli dare molte speranze. Nel frattempo, Lolita soffre di una forte crisi respiratoria.