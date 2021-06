Una vita, le trame dal 14 al 20 giugno 2021

Felipe è sul punto di leggere la lettera di Ursula, ma Genoveva riesce a dissuaderlo e l'avvocato la strappa. Dopo aver saputo da Liberto che Camino ha una relazione con Maite, Felicia si infuria e picchia la figlia. Poi si dirige all'atelier di Maite. Cinta rivela a suo padre di essere al corrente di Julio. La ragazza sonda il terreno con Bellita per sapere la sua opinione riguardo ai figli nati al di fuori del matrimonio. José va alla pensione a trovare Julio e fra i due si crea un momento molto toccante in cui cantano insieme una ninna nanna andalusa.

Dopo aver disarmato l'amico del sicario, Santiago promette a una furente Marcia che sospenderà le ricerche del suo aggressore e non le dirà più bugie, ma la giovane è spaventata e molto diffidente. Il rapporto tra José e Julio si consolida, mentre Cinta fa di tutto per impedire che la madre esca di casa e rischi di imbattersi nel fratellastro. Felicia va da Maite e minaccia di ucciderla, se non starà alla larga dalla figlia.