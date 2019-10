Una vita, le trame dal 14 al 20 ottobre 2019

12 Ottobre 2019 | 15:21 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 14 a domenica 20 ottobre alle 14.10 e martedì 15 ottobre in prima serata su Rete 4.



lunedì 14 ottobre Fabiana relega Maria in soffitta, ma Casilda si schiera in sua difesa. Servante, sempre più malconcio, racconta a Casilda della sua "grande avventura".

martedì 15 ottobre Samuel stringe un patto con Joaquin, il quale accetta di rivelargli i dettagli del testamento dei marchesi.

martedì 15 ottobre ore 21.25 Rete 4 Telmo racconta a Lucía quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa. Dopo avere riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla propria eredità e donarla all'Ordine del Cristo Giacente. Le domestiche cercano di aiutare Leonor a carpire informazioni da Servante sulla storia delle ragazze innamorate. Vedendo le donne confabulare, Servante fraintende e pensa che gli restino pochi giorni di vita. Così, decide di lasciare Acacias per morire a Naveros. Higinio spiega a María com'è riuscito a ingannare tutti in ospedale durante l'operazione di Liberto e le dice che è arrivato il momento di rivelare la verità a Casilda. Samuel torna dal suo viaggio e dice a Lucía di essere stato a Salamanca a parlare con Joaquín e di avere fatto una scoperta inaspettata: l'Ordine del Cristo Giacente vuole appropriarsi della sua eredità.

Le domestiche si accorgono che Servante non è più nella sua stanza e, dopo aver dato l'allarme, si mettono a cercarlo, coinvolgendo tutta Acacias; dopo ore di ricerche vane, le speranze di ritrovare il portinaio si assottigliano, ma alla fine è Cesáreo, grazie all'aiuto di un collega guardiano, a scovarlo e a riportarlo in soffitta, ormai ridotto allo stremo. Casilda rivela a Rosina, Leonor e Liberto di aver scoperto che María è sua madre e, furiosa per il modo in cui la donna è stata trattata, annuncia di volersene andare; Rosina fa due più due e sospetta che il padre possa essere Maximiliano. Samuel convince Lucía che Telmo la sta ingannando e sfruttando, e lei, ferita e delusa, comunica bruscamente al parroco che andrà a Salamanca da sola, lasciandolo sbigottito; arrivata a casa di Joaquín, la ragazza fa una spaventosa scoperta: il suo padrino è riverso a terra, privo di vita.

mercoledì 16 ottobre Maria rivela a Leonor che Casilda è figlia di Maximiliano, ma le chiede di mantenere il segreto. Lei cerca di mantenere la promessa, finché non si scontra con Rosina.

giovedì 17 ottobre Lucia non crede che la morte di Joaquin sia stata causata da una rapina finita male, perché il suo padrino non era ricco.

venerdì 18 ottobre Leonor discute con la madre, perché vuole che Casilda sappia la verità. Casilda, preoccupata per Maria, chiede a Fabiana di accoglierla in soffitta.

sabato 20 ottobre Il produttore teatrale Benjamin Corral arriva a casa Hidalgo per parlare con Leonor, ma trova solo Rosina. La donna si presenta come la rappresentante di sua figlia. In seguito Leonor si infuria con la madre quando questa le dice di aver agito come sua rappresentante e di aver preso accordi con l'impresario Corral a nome suo.

domenica 21 ottobre Lucía, turbata dalle accuse di padre Telmo contro Samuel, cerca di prendere le distanze dal giovane Alday, ma questi la convince ad accompagnarlo da un fornitore. Felipe dice a Lucía che Samuel sta meglio, ma non vuole denunciare l'accaduto. Gli Álvarez Hermoso consigliano alla ragazza di allontanarsi da Samuel, perché frequentarlo in questo momento potrebbe essere pericoloso. Celia chiede anche a padre Telmo di convincerla, ma Lucía si rifiuta. Dopo una conversazione con Felipe, alla fine sarà Samuel a dire alla giovane di stargli lontana per un po'. Casilda non riesce ad assimilare la notizia di essere figlia di Maximiliano. Leonor vuole che Rosina accetti la domestica come membro della famiglia e che accolga anche sua madre María. La donna va su tutte le furie e si rifiuta categoricamente. Sembra che niente riesca a convincere Servante a permettere a Leonor di pubblicare l'opera, finché interviene Íñigo e s'intravede un barlume di speranza. Intanto Servante si finge gravemente malato, suscitando i sospetti di Ramon che minaccia di licenziarlo.

Previous

Next