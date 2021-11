Una vita, le trame dal 15 al 19 novembre 2021

Laura racconta a Genoveva di temere per la propria vita e per quella della sorella, ma la donna le dice di non preoccuparsi e di attenersi al piano. Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto. Grazie ai soldi raccolti, l'uomo potrà comprare un biglietto del treno per Marcelina che vorrebbe far visita allo zio malato. Dopo aver parlato con Genoveva, Velasco è convinto che Felipe sia in fin di vita.