Una vita, le trame dal 15 al 21 febbraio 2021

13 Febbraio 2021 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 febbraio alle 14.10.



lunedì 15 febbraio Armando inizia a fare di tutto per evitare Susana, inviandole biglietti laconici in cui adduce pretesti poco credibili che mettono la donna in apprensione. I Domínguez si rivolgono, su consiglio di Felipe, all'avvocato Toscano, che si incarica di inviare una lettera di diffida a Carchano con l'obiettivo di spaventarlo e indurlo a bloccare la proiezione della pellicola senza passare per il tribunale.

martedì 16 febbraio Marcia si accorge di alcune stranezze riguardo al marito: non solo manca all'appello una cicatrice che dovrebbe avere sulla schiena, ma l'uomo sembra anche non ricordare bene alcuni dettagli del passato. Dopo aver scoperto tramite Úrsula che Santiago ha deciso di fermarsi ad Acacias con la moglie, Genoveva va da lui e lo affronta, minacciando di ucciderlo se non si atterrà ai patti.

mercoledì 17 febbraio Carchano si fa passare come vittima di censura davanti alla stampa e Bellita è distrutta, preoccupata per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione. Emilio scopre però dell'esistenza del quaderno rosso di Carchano e va a cercarlo alla casa di produzione con José, per poter incastrare il produttore. Susana teme che Armando abbia perso interesse per lei, ma l'uomo le spiega che il motivo del suo strano comportamento è un altro.

giovedì 18 febbraio Ramón scopre finalmente perché Lolita non apprezza i regali che le fa: teme che suo figlio cresca viziato e vuole che capisca il valore del denaro. Marcia sospetta sempre di più di Santiago, che non si ricorda particolari importanti del suo passato. Casilda celebra la messa in memoria di Martín, circondata dall'affetto di tutti i vicini.

venerdì 19 febbraio Santiago scopre i dubbi di Marcia sulla sua identità e insiste che è il carcere la causa del suo cambiamento e delle sue dimenticanze. Armando confessa a Susana che il re ha richiesto la sua collaborazione per una missione in Francia. Dopo avere ricevuto la notizia, Susana sparisce e Rosina e Liberto denunciano la sua scomparsa alla polizia. Alfonso coglie in flagrante José ed Emilio nella casa di produzione, ma subito dopo arriva la polizia insieme all'avvocato dei Domínguez, che lo arresta e prende le prove contro di lui.

domenica 21 febbraio (ore 15.15) Bellita fa pubblicare un articolo che smaschera l'imbroglio di Carchano e salva così la propria reputazione. Úrsula perde la testa davanti ad Agustina vedendo una fotografia di Mateo e Telmo. Genoveva, dopo avere ricevuto varie minacce da parte di Santiago, decide di cambiare strategia per fargli rispettare i loro accordi. Genoveva seduce Santiago per rinsaldare il loro patto, ma tiene a ricordagli che è lei a condurre il gioco. Rosina e Liberto sono in ansia per la scomparsa di Susana che, una volta tornata, rivela che il motivo del suo allontanamento riguarda Armando, chiamato dal re Alfonso XIII a compiere una missione diplomatica in Francia. Genoveva e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante di Felicia, insieme a Ramón, Carmen, Liberto e Rosina, i quali si domandano se tra i due non stia nascendo del tenero.

