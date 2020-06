Una vita, le trame dal 15 al 21 giugno 2020

Per risolvere i propri problemi finanziari, José progetta di esportare le olive di Cabrahigo vendendole con il nome della moglie Bellita, che però non è d'accordo.

Felipe è chiuso in casa dopo lo scandalo della notte precedente. Ramon è dispiaciuto di vederlo in questo stato e cerca con Liberto un modo per aiutarlo.

sabato 20 giugno (Rete 4 - ore 21.25)

Ojeda Tapia si presenta a casa di Samuel per dirgli che Ariza è sparito senza pagarlo e che sarà proprio Alday a dovergli dare la somma pattuita. Samuel chiede un prestito a Liberto, che però deve consultarsi con Rosina. Felipe, dopo una breve parentesi positiva, ripiomba nello sconforto per la morte di Celia e si chiude in casa. Eduardo sospetta che Telmo e Luca abbiano intenzione di fuggire e chiede aiuto a Ursula. In soffitta procedono le lezioni di tango sotto la guida di Servante e la supervisione di Rosina. Alcuni partecipanti, però, stanchi di dover fingere che il tango sia un ballo casto, meditano di lasciare le lezioni. Dal canto suo Susana, decide di assistere assiduamente.

Liberto decide di prestare a Samuel le tremila pesetas che gli ha chiesto, mantenendo Rosina all'oscuro. José viene a sapere da Servante del successo della Dama del mistero e propone a Bellita di andare a vedere il suo spettacolo, ma la donna per il momento declina; Cinta tira un sospiro di sollievo, ma sa che il rischio di venire scoperta dai genitori è concreto. Úrsula sente Mateo dire candidamente a Lucía di aver raccontato a Eduardo del loro piano di fuga con Telmo e va ad avvisare dell'accaduto l'ex sacerdote, che le chiede se sia disposta ad aiutarli. Dopo che Carmen gli ha suggerito l'idea che Felipe stia così male perché negli anni ha idealizzato la moglie e l'ha messa su un piedistallo, Ramón sembra finalmente deciso a dire all'avvocato la verità sullo stato mentale di Celia e sulla sua tragica morte, nella speranza che questo lo aiuti a voltare pagina.