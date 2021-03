Una vita, le trame dal 15 al 21 marzo 2021

Emilio, mandato da Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene. La sorella va su tutte le furie perché si sente trattata come una bambina. Felicia propone a Lolita di provare a far ragionare Marcelina, invece di continuare la guerra commerciale. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le propone di lasciare Acacias per dimenticare Felipe. Per poterlo fare chiede più soldi a Genoveva, ma lei si rifiuta. Genoveva continua a minare la sicurezza di Ursula e la mette in ridicolo davanti alle signore. Camino regala a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino. La pittrice ne resta molto colpita. Lolita scopre che la sua gelosia verso Maite era infondata e le chiede scusa. Ramón fa riconciliare Marcelina, Felicia e Lolita.