Una vita, le trame dal 16 al 22 agosto 2021

Genoveva è fuori pericolo, ma si teme che l'elevata pressione sanguigna possa provocare una pre-eclampsia durante il parto. All'improvviso la donna è colta da una crisi respiratoria in ospedale. Marcos e Felicia si chiariscono e l'imprenditore organizza un pranzo al ristorante con Rosina, Liberto e Anabel, sua figlia. Carmen è preoccupata per la decisione di Ramon di scendere in politica. Gli anarchici hanno provocato un altro attentato dal barbiere dove si reca anche suo marito e la donna teme per la sua incolumità. Fabiana rimprovera Rosina per il suo atteggiamento durante il soggiorno alla pensione. Marcelina chiede consiglio a Casilda per ricambiare il regalo avuto da Jacinto. Proseguono le lezioni di inglese a casa Dominguez e una notizia giunge all'improvviso: Golden è tornato dall'Italia e vuole partire per gli Stati Uniti insieme a loro.

Anabel, la figlia di Marcos, conquista tutti i residenti con la sua dolcezza; Julio, in particolare, non appena la vede ne resta rapito. Bellita continua a non avere alcun desiderio di partire per gli Stati Uniti, ma è ormai rassegnata a seguire il marito, come lui ha fatto con lei durante la sua carriera. Dopo aver sofferto una crisi convulsiva, Genoveva resta ricoverata in gravi condizioni e il medico informa Felipe che la vita di sua moglie e di suo figlio sono a rischio.