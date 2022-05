Una Vita, le trame dal 16 al 22 maggio 2022

In ospedale, il commissario Belda ferma giusto in tempo una finta infermiera che voleva uccidere Mèndez iniettandogli del veleno. José dice a Bellita di essersi offeso perché nel libro passa per un approfittatore. La cantante, per fare pace con il marito, decide di annullarne la pubblicazione. Carmen e Rosina litigano per l'acquisto del ristorante. Liberto e Ramón cercano una soluzione e alla fine la trovano: comprare insieme l'attività. Alodia confessa a Bellita di essere incinta. Méndez convince Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia. Persuaso, l'uomo costringe la domestica a confessare.

Marcos scopre che è stata Soledad ad avvelenare Felicia e solo l'improvviso arrivo della figlia Anabel lo distoglie dai suoi propositi omicidi. Ramon è preoccupato perché non ha ancora detto alla moglie Carmen di avere comprato il ristorante Nuovo Secolo in società con Liberto e che Rosina sarà sua socia. Alodia confessa a Bellita di aspettare un bambino da Ignacio; Bellita si dimostra molto comprensiva e insieme al marito José si domanda dove possa essere fuggito il nipote. Il piano di Casilda e Jacinto per fare avvicinare Servante e Fabiana fallisce. Lolita vede aggirarsi per il quartiere l'uomo misterioso che ha regalato la clessidra ad Antonito. Soledad trova rifugio da Aurelio, che in cambio le chiede di uccidere un uomo.