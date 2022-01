Una Vita, le trame dal 17 al 22 gennaio 2022

A casa Dominguez giunge un enorme baule. Sabina riesce a convincere Fabiana a non fare più la colletta per il ristorante. Marcos ordina ad Anabel di dire tutta la verità a Miguel sui suoi trascorsi con Aurelio. Anabel non prende la cosa di buon grado e minaccia il padre di dire a Miguel anche come e perché è morto Carlos Armijo.

Genoveva offre denaro all'arciprete Reguero, che acconsente di aiutarla a uscire di prigione facendo pressioni sul Monarca. Sabina ha paura che Miguel paghi le conseguenze della loro imminente ultima rapina e invita Roberto a trovare una soluzione per allontanare il nipote dal Paese. Aurelio suggerisce a Marcos di trovare un legale che rappresenti la loro società e, guarda caso, fa il nome di Miguel. Il giovane, sia pure titubante, accetta l'incarico. Antonito dà appuntamento a Natalia per chiarire definitivamente le cose. Purtroppo, però, nel luogo e all'ora convenuti non trova Natalia Quesada, bensì un uomo che gli mostra alcune foto che ritraggono il deputato e Natalia in casa di lei. Anabel confessa a Miguel di aver abbandonato Aurelio all'altare.

Un uomo misterioso ricatta Antonito con delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di Natalia. Il deputato affronta la donna accusandola di aver cercato di sedurlo solo per ricattarlo, ma Natalia finge di non sapere nulla. Quando Felipe scopre che il giudice ha deciso di assolvere Genoveva da ogni accusa e che nessuno pagherà per la morte di Marcia, perde la testa e aggredisce un funzionario, finendo così in carcere. Liberto e Mendez pregano Ramon di chiedere aiuto ad Antonito per ottenere la scarcerazione di Felipe.