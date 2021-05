Una vita, le trame dal 17 al 22 maggio 2021

Genoveva nega che il figlio che aspetta sia di Santiago e, trattandolo con disprezzo, gli dà i soldi che lui le chiede, imponendogli assoluto silenzio. L'uomo e Marcia comunicano la propria partenza agli amici del quartiere. Il commissario Mèndez prosegue nelle indagini, ma non rivela a nessuno se ha dei sospetti. Per non turbare ulteriormente Bellita, Arantxa si assume la colpa dell'assenza di Margarita. Maite dice a Liberto di star lavorando a un nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. La donna e Camino cercano di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente. Anche Jacinto vuole cambiare cognome come Servante. Felipe chiede a Genoveva se ha a che fare con la morte di Úrsula. Lei nega. In quel momento, si presenta alla porta il commissario Mèndez per interrogarla.